"¡Gente necia!": sacerdote regaña a feligreses que no han querido vacunarse

En la ciudad de Monterrey, México, un sacerdote regañó a un grupo de feligreses para persuadirlos a que se vacunen contra el Covid-19, asegurando que la “gente necia” es aquella que no es obediente a todos los protocolos de bioseguridad.

“La gente que no se está vacunando es la gente que nos está enfermando a los demás. Alguno me dirá: ‘Claro que no, padre’. Claro que sí. Ahorita tengo una amiga en el hospital que no se quiso vacunar y está en un hilo, entre la vida y la muerte”. expresó el padre Noel Lozano de la parroquia Cristo Obrero.

Sacerdote de Monterrey, Nuevo León llama necios a los que no se quieren vacunar contra el covid-19. pic.twitter.com/xx2rFH2x30 — Lo + viral (@VideosVirales69) August 13, 2021

El sacerdote comentó que la familia de la mujer pidió su oración, a lo que él accedió, no sin antes hacer un llamado de atención para tomar en serio todas las medidas que se han impuesto por el bienestar de cada ciudadano.

“Pero casi ni ganas me dan de rezar por gente necia que no ha querido cuidarse. ¿Por qué tenemos que estar rezando por los necios, por esos que les vale la vida de ellos y de los demás?”, agregó el cura.

Finalmente, el sacerdote aclaró que es importante vivir sin miedo a la pandemia, pero con mucha prudencia y autocuidado.

“Yo los invito a que nos cuidemos de verdad. Vamos a echarle todos muchas ganas, con mucho espíritu positivo, porque nos queremos y queremos a los demás”, concluyó.