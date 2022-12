Golpeado por un zapato terminó instructor de paracaídas en pleno vuelo

Sucedió en Australia. Un instructor de paracaidismo hacía un salto tándem con su alumna cuando, de repente, un objeto impactó el rostro de él.

El objeto no era otra cosa que una zapatilla deportiva que se le había soltado a la joven justo cuando se abrió el paracaídas.

Para hacer más increíble esta historia, la dueña del calzado logró atraparlo en el aire.

Todo ocurrió en un abrir y cerrar de ojos.

La escena se ha inmortalizado en un video publicado por I Love Skydiving Videos en YouTube y que se ha convertido en el favorito de los cibernautas esta semana.

Queda claro que lo que pasa en el aire no se queda en el aire.

Correo sorpresa

Ottar Gislason recibió en su oficina un pedido que había hecho a través de internet. El empaque, sin embargo, no guardaba proporción alguna con lo solicitado.

Para dejar constancia del insólito envío, Gislason grabó la apertura del paquete, o mejor, del guacal en el que iba la pieza solicitada por la tienda en la que él labora.

Desprendió de la enorme estructura en madera una caja de cartón que abrió con dificultad. Lo que había en su interior era un minúsculo cargador de batería que cabe en una mano.

Este video titulado DHL engaños acumula más de un millón de visitas en menos de cuatro días.