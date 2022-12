Google abre su primer showroom, ¿empieza batalla de tiendas con Apple?

Google abrió el jueves, en el moderno barrio de Soho en Nueva York, su primer "showroom", un lugar para mostrar sus nuevos productos que podría ayudar al gigante de internet a decidir si debe abrir tiendas y competir en este ámbito con su gran rival californiano.

Este lugar de exposición "estará abierto hasta fin de año y será el único que abrirá Google", dijo una portavoz, Chrissy Persico.

Por el momento, "no es un globo de ensayo, sino una extensión de la operación de lanzamiento" del nuevo teléfono inteligente de Google, el Pixel, que sale oficialmente el jueves, dijo. "Queremos que la gente venga y pueda probar nuestros productos". Vea también: Google declara la guerra a Apple con su smartphone Pixel

Dos semanas después de haber desvelado el primer smartphone "hecho por Google", el gigante de Mountain View ha apostado por atraer a los consumidores a su primer escaparate en Nueva York. Aunque aquí no se puede comprar nada y los empleados se conforman con conducir a los potenciales clientes a su página en internet o a los operadores telefónicos que venden sus teléfonos.

Un espacio de 400 m2 de cuidado diseño alberga los productos para probar, entre los que destacan tanto los nuevos teléfonos como sus últimas innovaciones en materia de inteligencia artificial (Google Home) y de realidad virtual (DreamView).

Los clientes caminan desde la entrada sobre un cuadro gigante hecho con 400 cuadrados móviles de colores brillantes que representan su camino al "hardware". El gigante de internet también contrató a un dúo de artistas de Brookyn, Faile, para diseñar las carcasas de sus teléfonos.

Los asistentes a la apertura de esta primera "Google pop-up store" eran poco numerosos la mañana del jueves, unos 30, muy lejos de las multitudes que suelen acompañar la inauguración de las tiendas de Apple, de las que hay ocho solo en Nueva York y más de 250 en Estados Unidos.

"Me interesan las tecnologías, por lo que me gusta pasear por estas tiendas", dice Ravi Lakshmanan, un estudiante de la Universidad de Columbia. "Apple está un poco retrasado en términos de domótica, donde Google tiene ventaja, pero no se compara en marketing... Habrá una gran batalla de plataformas y será interesante de ver", dijo.

Aunque su capitalización bursátil no alcanzó los picos de 2015, Apple sigue siendo el número uno mundial. Y para el ejercicio que finalizó en septiembre de 2015, el grupo registró un beneficio neto de 53.000 millones de dólares, el doble de lo que fue el último año de gestión de Steve Jobs.