Google y Facebook cortan ingresos publicitarios de páginas falsas de noticias

"Estamos trabajando en una actualización de nuestras políticas de publicación y comenzaremos a prohibir las publicidades de Google en los contenidos engañosos, tal como prohibimos la publicidad engañosa", dijo la firma en un comunicado a la AFP.

"En el futuro restringiremos los anuncios publicitarios en las páginas que distorsionen o disfracen la información sobre el editor, el contenido o el principal objetivo del propietario del sitio", agregó Google.

Facebook implementará una política similar, según un portavoz.

"Nosotros no incluimos o no mostramos anuncios en aplicaciones o en sitios cuyo contenido es ilegal o engañoso, incluyendo las informaciones falsas", señaló un comunicado de la red social.

"Hasta ahora estaba sobreentendido, pero hemos actualizado nuestras políticas para expresar claramente que esto se refiere a las noticias falsas. Nuestro equipo seguirá monitoreando a todos los editores potenciales y a los que ya existen para garantizar que cumplan con estas directrices", agregó.

La victoria de Donald Trump en la elección presidencial estadounidense del 8 de noviembre puso sobre el tapete el papel de los medios online y las redes sociales, en particular en lo relacionado con informaciones irreales o poco serias, que estos ayudan a propagar.

Entre las falsas noticias compartidas en línea, una señalaba que la candidata demócrata Hillary Clinton llamaba a la "guerra civil si Trump era elegido". Otra decía: "El papa Francisco conmociona al mundo al apoyar a Donald Trump para presidente".

Todavía el lunes los internautas que realizaban búsquedas en Google se encontraban con la información falsa de que Trump había ganado en cantidad de votos generales además de hacerlo entre los de grandes electores. Trump obtuvo más número de delegados pero no más votos populares que Hillary Clinton.

Las cifras, presentadas por un blog llamado 70News, contradicen claramente los resultados oficiales comunicados por los estados.



Washington, EE. UU.