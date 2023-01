Graban a supuesto fantasma en un estadio de fútbol

“Lo quiero grabar para que me crean”, aseguró un guardia que trabaja en la cancha del equipo argentino Huracán.

Angustiado, con la voz entrecortada, el hombre baja unas escaleras y se refiere a un ruido que lo tiene desesperado.

“Son como las 11:00 p.m., es la tercera vez que estoy escuchando este ruido de mier!$#”, narra el guardia.



El empleado, que empieza a acercarse a lo que sería un camerino, ve una puerta abrirse y cerrarse violentamente. Por eso lanza algunos improperios al aire.

En ese momento decide entrar abruptamente y dice: “pero ¿cómo puede ser que no haya nada?, Dios, me quiero ir”. En el video, se hace un breve recorrido por el sitio y efectivamente no aparece nadie.

Usuarios en redes sociales fueron más allá y aseguraron que se ve pasar una sombra cuando el guardia está haciendo el recorrido por el lugar.

Otros lo tomaron en broma y dijeron que se trata del 'fantasma de la B', en una alusión a la posibilidad de que el equipo pierda la categoría.



Todos haciendo chistes con lo del fantasma qué hay en la cancha de huracan y yo pic.twitter.com/tCsdPVfmnm — Daniela 💚 (@danielabelenaa) April 4, 2018