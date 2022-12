¿GTA en realidad virtual? Sería una mala idea y este video lo demuestra

La idea de poder protagonizar una historia como la que presenta Grand Theft Auto seguramente ha pasado por la mente de los fanáticos de esta saga. Aunque el medio para lograrlo es la delincuencia, no se puede negar que las aventuras, los vehículos y las armas generan adrenalina solo con jugarlo.

Desde el canal de Youtube Corridor recrearon qué pasaría si este juego se lleva a la realidad virtual. El protagonista del video es un joven que recibe su pedido y muy entusiasmado inicia la historia, sin contar que estaría acompañado por un bandido loco que encarna Steven Ogg, actor que da la voz a Trevor Phillips en GTA V.

La violencia y la exposición a hechos peligrosos, retratados de forma histriónica, hacen que este se arrepienta de su aventura. Sin embargo, es gracioso ver cómo él no está preparado para un juego a otro nivel.

A punta de efectos especiales y recreando la violencia del juego, este video completa casi dos millones de reproducciones en un día y la interpretación del actor de The Walking Dead que es bastante divertida.



Para los más curiosos, aquí está el detrás de cámaras:



