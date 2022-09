Habla joven que se colgó de un bus de Transmilenio tras pelear con su novia

Las redes sociales se llenaron de comentarios ante el video de un joven que se colgó de un bus de Transmilenio en movimiento tras una discusión con su pareja. El protagonista apareció para dar su versión de los hechos.

Inicialmente se defendió de quienes lo acusaban de hurto, conjeturas que se dieron tras escuchar a la joven decir “¿Por qué me roba?”. Ante esto, el sujeto señaló: “Yo le quité el celular y le vi una conversación con un muchacho, y pues esa conversación no me gustó y ya. A la final todo se le entregó, no le quité nada. Éramos pareja, yo qué le iba a quitar”.

Sobre el momento en que se colgó del bus de Transmilenio detalló: “Yo no me acuerdo cómo me monté, parecía el Hombre Araña (...) desde Ciudad Jardín como hasta la Primero de Mayo”.

Finalmente, en este nuevo video, que fue publicado en la cuenta de 'El Brayan' en Instagram, el joven expresó: “A pesar de que suene mi nombre en todos lados la humildad nunca se va a ir”.