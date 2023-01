Habla Trenton McKinley, el niño “milagro” que volvió a la vida un día antes de ser desconectado

"No hay otra explicación que Dios, no hay otra forma en que podría haber regresado", dice. Tuvo muerte cerebral y sus órganos iban a ser donados.

Trenton estuvo 15 minutos sin vida tras sufrir un accidente en un carruaje halado por un tráiler junto a sus amigos en el condado de Mobile, Alabama.

"Se volteó y caí en el concreto, el carro cayó sobre mi cabeza. Después de eso, no recuerdo nada", relató el niño de 13 años sobre el incidente en el que sufrió siete fracturas en el cráneo.

Fue sometido a tres cirugías hasta que los médicos aseguraron que ya no había nada que hacer. Sus padres, desconsolados, firmaron el consentimiento para que los órganos de su hijo fueran donados a otros pequeños que los necesitaban, pero cuando estuvieron a punto de desconectarlo lo imposible sucedió.

"Cuando regresó, que dijeron que nunca lo haría, volvió normal. Me dijeron que los problemas habían sido tan graves en su cerebro, que no sobreviviría y si lo hacía quedaría en estado vegetal", sostuvo Jennifer Reindl, la mamá de Trenton.

McKinley sufre de convulsiones a diario, ha perdido 50 libras (23 kilos) desde el accidente y le tuvieron que retirar temporalmente la mitad de su cráneo mientras se recupera poco a poco, convirtiéndose en testimonio de que aquello que creemos imposible a veces no lo es.

