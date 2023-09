Habló la mujer a la que periodista mostró en paños menores durante una transmisión en vivo

Una transmisión en vivo se hizo viral en las redes sociales debido a que, durante esta, un periodista mostró por error a una mujer sin ropa, quien resultó ser también una reportera.

Le puede interesar: Abuelita cautiva con su adorable reacción cuando Alexa reproduce su canción favorita

Todo ocurrió en la habitación de un hotel cuando el periodista ecuatoriano Juan Francisco Rueda se conectó a una transmisión en vivo previo al partido de Ecuador con Argentina en Buenos Aires por la Eliminatoria Sudamericana al Mundial de Fútbol 2026.

En ese momento, el reportero apareció en cámara, pero, debido a un contraluz, sus compañeros de transmisión le pidieron corregir la situación. Por lo tanto, Juan Francisco Rueda hizo un movimiento y, por error, cambió de la cámara frontal a la posterior y ahí fue cuando salió una mujer sin ropa, aunque con una toalla.

"¡Ay! Alguien está por allá desnudo, con cuidado, por favor, cambie esa imagen", exclamó uno de los compañeros de transmisión de Rueda.

Publicidad

El video de esta situación registrada el jueves 7 de septiembre de 2023 se hizo viral y generó todo tipo de comentarios y especialmente muchas especulaciones.

Posteriormente se conoció que la mujer sin ropa era también una periodista deportiva. Se trata de Romina Riera, quien también es influenciadora y además fue candidata a señorita Guayaquil en 2019.

😱🔴😱 Periodista muestra por error a una mujer vistiéndose durante trasmisión en vivo

El periodista de radio Sucre, Juan Francisco Rueda, fue hasta Argentina a cubrir el partido de Ecuador en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026. pic.twitter.com/3nQ0evt7u2 — NoticiasAlInstanteEs (@Notinstante_Es) September 8, 2023

Publicidad



La joven reportera deportiva se manifestó el viernes, a través de un vivo por Instagram, sobre lo ocurrido.

“Estoy superagradecida con ustedes porque fue una situación que no dependía de nadie, fue un accidente aclaradísimo. Muchos se mostraron empáticos. Con quienes no lo hicieron, la verdad que es muy lamentable, me compadezco porque es muy evidente la falta de educación y no puedo juzgarlos y espero que en algún momento puedan aprender más de la vida y ser más cultos”, aseguró.

Romina también dejó claro que Juan Francisco Rueda es su pareja, luego de que muchos la señalaran de ser la amante del reportero.

“Muchas personas sí sabían de la relación que tenemos con Juan Fran, pero nosotros decidimos mantenerlo ahí porque nuestras cuentas o redes sociales se volvieron muy laborales”, explicó la joven periodista, al puntualizar que habían preferido mantenerse así y “fue por eso que a muchos les tomó por sorpresa”.

Publicidad

En ese sentido, según detalló el medio Extra , agradeció a todas las personas que la apoyaron, incluidos familiares, jefes y desconocidos, y que esto ya es un episodio del pasado.

Entretanto, tras el incidente, Juan Francisco Rueda publicó un mensaje en su cuenta de X sin referirse explícitamente a lo ocurrido, pero muchos entendieron lo que quería decir.

“El casado en cuestión… Síí, nací en Quito, por eso la azulgrana a todo lado”, señaló Rueda en la publicación que acompañó con su documento de identidad, aunque con la imagen de un payaso en la parte donde se ubica su foto.

Publicidad

Sin embargo, lo más significativo es que hizo zoom en que su estado civil es soltero, esto en respuesta a quienes especularon que era casado y la mujer era su amante.