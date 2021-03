Hacker pidió comida con su tarjeta y víctima le envió desagradable sorpresa

Un hacker que robó los datos de la tarjeta con la que una mujer solía pedir comida recibió una desagradable sorpresa enviada por la víctima.

(Lea también: Entregaron a ladrón, pero quedó libre y ahora los amenaza y hasta se les burla )

Emma Crombie, de Glasgow, Escocia, indignada por lo sucedido, tomó la decisión de hacer un envío repugnante que causó gracia en redes sociales.

Contó que un día, tras levantarse con un correo electrónico que le agradecía por una comprar en una reconocida cadena de pollo frito, en la que había pagado 40 libras (unos 190 mil pesos colombianos), su hermana le sugirió enviar un paquete por correo y para ello “recibí ayuda de mi sobrina, que afortunadamente tiene un perro".

El estafador había pirateado la cuenta de Emma para pedir comida a una dirección en Birmingham, Inglaterra , lo que hizo que la localización de entrega fuera fácil de encontrar para su ‘venganza’.

En Facebook la mujer publicó detalles de la idea que había tenido: puso una pila de excrementos en una vieja caja de jugo que metió en otra de zapatos. Luego le adjuntó una nota y los cerró para enviarlos por correo.

Publicidad

“Está bien, después de que me robó los datos de mi tarjeta de Uber Eats y se dio un festín ... ¡¡este era su karma !!”, posteó.

La nota que acompañaba el paquete, que Emma rastreó hasta que llegó a la puerta del estafador, decía: “Espero hayas disfrutado el Uber Eats que te invité”.

La joven aprovechó la publicación que se hizo viral para advertir a otros clientes sobre la estafa: “La gente necesita revisar sus cuentas con regularidad para detectar cualquier actividad fraudulenta.

"Lo más probable es que no me hubiera dado cuenta de inmediato si no hubiera recibido el correo electrónico de agradecimiento", agregó.