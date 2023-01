Hallan extraña criatura sin cabeza que parece sacada de un cuento de terror

No tiene ojos, nariz, mandíbula ni lengua y aún así se mueve sin problema. Fue grabada en un bosque de Estados Unidos por una joven que la encontró.

Jill Fleming, una investigadora de la universidad de Massachusetts, buscaba reptiles y anfibios para un proyecto de herpetología - la rama que analiza estos animales – y se llevó una gran sorpresa al encontrar lo que parecía un anfibio.

Con su celular grabó el encuentro y se veía claramente al animal arrastrándose, aparentemente sin mucha dificultad. Efectivamente se veía solo un hueco en la parte de la cabeza y no se veían indicios de heridas abiertas, tampoco de los rasgos de esa zona.



Aunque no pudo comprobar qué pudo haber causado este aspecto, no se dejó llevar de supersticiones y concluyó que era un sapo americano.

Para intentar hallar una explicación de este misterio, Jill señaló que el anfibio pudo haber perdido la cabeza al ser devorado ‘a medias’ por un enemigo. Esto habría ocurrido durante una hibernación, razón por la cual su herida sanó.

Otros colegas no descartan que se trate de un caso de parasitismo, específicamente de moscas, lo que causó la pérdida de carne.

Cualquiera que sea el caso, no se trata de algo sobrenatural.

Jill Fleming no cree que el animal pueda vivir así mucho tiempo, pues no podría comer y sería blanco fácil de los depredadores.