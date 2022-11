“Han pasado meses y apesta”: mujer se hace viral por sus quejas sobre la maternidad

Cinco meses después de que empezara la maternidad, una madre se ha tomado TikTok para decir de forma honesta lo que piensa de la crianza de los hijos: “Apesta y es una estafa”.

Hace unos meses, Nikki Muñoz compartió su primera visión honesta de su nueva vida como madre, admitiendo que lo detesta absolutamente.

"La maternidad apesta y yo la odio; sabía que la odiaría, y la odio", dijo en el video original, que ha sido visto más de 285.000 veces.

En ese video, enumeró todas las cosas que detestaba de convertirse en madre: tener que alimentar y hacer eructar a su hijo, dormirlo, ser el padre predeterminado, revivir el mismo día todos los días, abrazarlo todo el tiempo, andar de puntillas por su propia casa y prestar atención durante largos períodos de tiempo.

En uno de sus videos más recientes a modo de actualización, Nikki reflexionó sobre su polémico video, y aclaró que lo dicho no quiere decir que no ame a su hijo.

“La maternidad no es para todos, y no me malinterpreten, soy increíble en esto. No sé cómo, no pensé que lo sería. Soy jodidamente fantástica en eso; ¿me gusta? No, pero soy buena en eso”, expresó con su característica sinceridad.

En su último video, una especie de actualización de su vida como madre, Nikki prologó su diatriba honesta y cercana diciendo que no necesita justificar su amor por su hijo, quien felizmente aparece en el video mientras ella graba.