"Hay cosas en la vida que se aprenden por prueba y error": profundo mensaje de un padre a un docente

Aunque la escuela es un foco de aprendizaje, también lo son el hogar y las calles. Es por este motivo que Ángel, un padre madrileño, ha decidido enviarle un mensaje por correo electrónico a uno de los docentes de su hijo, dejando en claro que él es el que da las lecciones de vida, no el profesor.



Un profesor llevaba un año entero diciéndome que no valgo para nada y mi padre decidió escribirle un email pic.twitter.com/IpEB87r35K — shinobu (@fernandosoto_22) September 22, 2022

En Twitter se hizo viral el trino de Fernando, que cuenta con más de 82 mil me gusta.

"Buenos días Ramón, me dirijo a usted como padre y como persona que fue joven alguna vez. El otro día me escribió usted y me dijo que si mi hijo sigue así, no va a llegar a nada en la vida", dice el mensaje.

Todo parece indicar que es porque Fernando "no estudia mucho, sale de fiesta, bebe alcohol, y fuma marihuana", y aunque el padre, no se siente orgulloso de estos comportamientos de su hijo, no está cómodo con que el docente se los recrimine, y busca hacerlo reflexionar, pues como él indica: "no todo en la vida es estudiar (...) hay cosas en la vida que se aprenden por prueba y error".

Resaltando que Fernando puede aprender por sí mismo en compañía de una persona que lo guíe y apoye, diciéndole que esta bien y que esta mal, sin necesidad de prohibirle realizar algunas acciones, evitando así, según Ángel: disolver el vínculo padre-hijo.