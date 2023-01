Hermanas albinas deslumbran al mundo con su belleza extraordinaria

Nacieron en la misma familia, con 12 años de diferencia y una misma condición genética. Ellas son Asel y Kamila.

“Cuando nació mi hija mayor, no estábamos tan informados sobre genética. Ahora, ya sabemos más. Los doctores quedaron impactados, pensaban que era rusa. Luego comencé a leer sobre esto, y supe que mis hijas son albinas”, recuerda Aiman Sarkitov, laa madre de estas hermanas.

Asel Kalaganova, de 14 años, y Kamila, de dos, nacieron en Aqtau, Kazajistán. Son las únicas en su familia con albinismo . Sus padres y su hermano de ocho años tienen rasgos físicos kazajos, una mezcla de turcos y mongoles.



Cuando Asel estuvo en edad de ir a estudiar, la enviaron a un colegio para niños con necesidades especiales; sin embargo, con el paso del tiempo entendieron que solo bastaban ciertos cuidados para proteger su salud y la cambiaron de escuela.

“Si salgo a la calle a mediodía, me pongo protector solar, ropa que me tape, uso un sombrero o una sombrilla”, dice Asel al hablar de su intolerancia a los rayos solares.

El albinismo es un defecto en la producción de melanina, una sustancia natural del cuerpo que da color al cabello, la piel y el iris de los ojos, según la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos.

“La gente se sorprende porque seamos albinas. Muchos no saben lo que es el albinismo”, reconoce Asel, que comenzó a modelar a los 10 años y, con la llegada de Kamila, se convirtieron en una de las parejas más solicitadas para campañas y catálogos.

Con el éxito alcanzado y sus más de 45.700 seguidores en Instagram, estas hermanas albinas son fuente de inspiración para otras niñas con su condición genética.



