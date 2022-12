Héroe de cuatro patas: este valiente perro recibió tres disparos al defender a su dueño de robo

"Si no fuera por él, siento que no estaría parado aquí en este momento", dijo su amo. Uno de los proyectiles impactó en el cuello de Rex.

Javier Mercado, de 16, estaba en su casa en Washington cuando escuchó que su perro empezó a ladrar muy fuerte. Reconoció que sus ladridos indicaban peligro, pero antes de poder hacer algo escuchó que alguien gritó “¡el perro me mordió!”.

Inmediatamente al quejido, escondido en un armario, escuchó tres disparos, pero no imaginaba que estos hubieran sido dirigidos contra su mascota.

“Si Rex no estuviera allí, habrían abierto esa puerta y me habrían visto ", relata el joven en Q13Fox.

Tan pronto como pudo, Mercado llamó a las autoridades y los ladrones huyeron al escuchar las sirenas de la Policía.

Julia Cadena, madre de Javier, no duda en decir que Rex es “un ángel”. Toda la familia coincide en que es increíble que el animal haya sobrevivido.

El ángel de cuatro patas, como ha sido llamado, se recupera en una veterinaria después de superar las graves heridas que le habían dejado los disparos.

Gracias a ayudas por internet, la familia ha podido cubrir los gastos y no escatimar en esfuerzos para recompensar a su mejor amigo.