¡Héroe sin capa! Salvó a un perrito de morir ahorcado por la puerta de un ascensor

Las puertas se cerraron sin que la dueña del pomerania notara que la mascota había quedado por fuera. Por fortuna, el hombre reaccionó a tiempo.

Cuando Johnny Mathis llegaba de su trabajo se encontró con una mujer y su perro, quienes esperaban para utilizar el ascensor.

Las puertas se abrieron y la joven, que llevaba la mascota con correa, entró. Sin embargo, no vio que el perrito había quedo por fuera. Conforme el aparato ascendía, la cuerda se tensionaba más.

En ese momento Johnny entró en escena. Sabía que si no hacía algo, el pomerania podría morir estrangulado. Fue cuando decidió lanzarse sobre el animal y, con todas sus fuerzas, rompió el collar.





"¡Estoy temblando! ¡Acabo de salvar a un perro con una correa que no entró en el ascensor con la dueña antes de que se cerrara la puerta! ¡Simplemente me di vuelta cuando la puerta se cerró y comenzó a subir; quité la correa a tiempo!", escribió el joven en su cuenta de Twitter junto al video, que lleva más de 14 millones de reproducciones.

En entrevista con Fox, Mati dijo que no culpaba a la mujer, pues se trata de una vecina nueva en el edificio que no esperaba que las puertas del ascensor se cerraran tan rápido.