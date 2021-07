Heroico acto de bomberos: salvaron a perro que quedó colgando de balcón

In scala fino al 3º piano di un palazzo per salvare un cagnolino incastrato con gli arti inferiori alla ringhiera del balcone di casa e il resto del corpo sospeso nel vuoto. Solo un po’ di spavento, concluso rapidamente l’intervento dei #vigilidelfuoco in zona Lotto, a #Milano pic.twitter.com/aZj2Lcw0Xg