Heroína local: salvó la vida de adulta mayor, luego de notar que no recogió su correo por tres días

En Newmarket (Estados Unidos), una repartidora le salvó la vida a una adulta mayor , luego de que notara que esta no recogía su correo por más de tres días.

La heroína de esta situación fue una mujer llamada Kayla Berridge, quien trabaja en la oficina de correo postal y distribuye las entregas en el pueblo estadounidense.

Cuando se disponía a entregar la correspondencia en el vecindario del sector, el 27 de enero de 2022, la mujer notó que las entregas de una mujer de 80 años se acumulaban en su buzón y no habían sido recogidas.

“No la había visto en mucho tiempo y noté que su correo no estaba siendo recogido, así que me preocupé un poco”, indicó la mujer a los medios .

Imagen: CNN

Con un mal presentimiento, la repartidora decidió contactar a las autoridades para que revisarán el hogar de la mujer y verificaran si se encontraba bien.

Cuando los oficiales llegaron a la residencia de la adulta mayor, la encontraron atrapada bajo objetos como obras de arte y marcos.

Aparentemente, la mujer se encontraba limpiando, cuando cayó al piso y, en un intento por levantarse, se apoyó sobre la cama, por lo que terminó halando los objetos que terminaron encima de ella.

Finalmente, la adulta mayor fue llevada al hospital, en donde los médicos la diagnosticaron con hipotermia y deshidratación.

La repartidora expresó que es la primera vez que le pasa algo como esto. Sin embargo, se sintió orgullosa de que su profesión le haya permitido ayudar a otros en una situación de riesgo.

"Newmarket es una gran pequeña ciudad, aquí todos se cubren las espaldas. Estoy muy feliz de haber ayudado”, concluyó.