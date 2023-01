Hija de Jackie Chan asegura que vive en las calles debido a “homofóbicos” padres

Etta Ng publicó un video en el que aparece con su novia, la youtuber Andi Autum, pidiendo ayuda. La fortuna de su padre se calcula en USD$80 millones.

La joven, de 19 años, publicó en YouTube un video en el que asegura que no tiene techo y que está viviendo “debajo de un puente”. La joven dice que no ha recibido ayuda ni de su familia ni de las autoridades.

“Hemos estado un mes sin hogar debido a padres homofóbicos. Básicamente dormimos debajo de un puente”, revela en la grabación.



La chica es hija Elaine Ng, una exreina de belleza con la que Chan, ya casado con su actual esposa, tuvo un affair en 1999.

Etta ha tenido una relación prácticamente inexistente con su padre y la que tiene con su madre es compleja.

Aunque Elaine asegura que Chan no las ha apoyado económicamente, artículos periodísticos dan cuenta de que él entregó gruesas sumas de dinero para la manutención de la niña y les compró una casa cuando vivían en Shanghai.

En el video, la muchacha asegura que ha buscado ayuda de las autoridades pero que la quieren enviar a refugios en donde la separarían de Autum.

“He pedido ayuda a mis amigos”, dice la chica. “He pedido ayuda a mi familia. Todos solo me envían a los refugios, en donde saben que seríamos separadas”. La hija de Chan se declaró gay hace seis meses, a través de su cuenta de Instagram.

El video tiene actualmente 100.000 vistas en YouTube.

Aunque la relación entre la celebridad de Hollywood y su hija no existe, esta última ha declarado que no está molesta con él.

Así lo expresó en 2015: “Es mi padre biológico, pero no está presente en mi vida. Nunca lo he visto como un padre. No estoy molesta con él, pero nunca he querido verlo. Mientras que tenga a mi madre conmigo, no necesito un padre”.