Hincha colombiano cumple sueño de conocer a Cristiano Ronaldo y le regala una mochila wayuu

Un colombiano logró hacer su sueño realidad de conocer a Cristiano Ronaldo y hasta tomarse una foto con él. Además, tuvo la oportunidad de darle un obsequio y le regaló una mochila wayuu.

Se trata de Sebastián Díaz, estudiante de periodismo, quien tuvo la oportunidad de abordar al futbolista en España, previo al juego del Manchester United contra Real Sociedad por la fase de grupos de la Europa League.



El hincha colombiano inmortalizó este momento con varias publicaciones en redes sociales y un conmovedor mensaje.

Y un día conocí a mi ídolo. No me la creo se los juro pic.twitter.com/HVxqHQYyrI — Sebastián Díaz (@sebasdjaimes) November 2, 2022

“No saben cuántas veces soñé con este momento. Con siquiera verlo de lejos me bastaba… Me propuse que tenía que verlo jugar antes que se retirara”, expresó.

Pero tuvo la oportunidad no solo de verlo, sino de conseguir una foto a su lado.

“El mejor momento fue cuando cruzó su brazo y tocó mi hombro para la foto, no me quería cambiar por nadie. Mientras se tomaba las fotos con las personas que tenía al lado mío, saqué una mochila wayuu… cuando se la di, la recibió, me miró y agradeció”, señaló.

Aperitivo: le regalé una mochila Wayuu y se la llevó pic.twitter.com/QzakLORZrw — Sebastián Díaz (@sebasdjaimes) November 2, 2022

“Lo que debe ser cumplir el sueño de niño. Nah, apague y vámonos. Felicitaciones, Sebastián, disfrute”, comentó un internauta.