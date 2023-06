Hincha de Millonarios 'bilingüe' la sacó del estadio en pleno vivo de Noticias Caracol

Para los hinchas del fútbol el idioma no parece ser un problema para expresar su pasión por el deporte. Con la emoción de la final del fúbol colombiano , una hincha de Millonarios protagonizó un jocoso momento ante las cámaras de Noticias Caracol por sus habilidades para hablar en inglés.



El divertido momento se suscitó en una transmisión de Caracol Ahora, a través de la señal en vivo en YouTube, desde el Parque Simón Bolívar, donde los aficionados podrán ver el partido entre Millonarios y Atlético Nacional.

Con banderas y vuvuzelas, muchos de los aficionados comenzaron a llegar al punto para animar a los Embajadores, y entre ellos, una mujer con la camiseta bien puesta resaltó entre la multitud.

"Te amo, Millos, te amo con todo mi corazón", expresó eufórica la mujer, mientras lanzaba besos de emoción, diciendo que asistió al Simón Bolívar en compañía del Señor de los Milagros junto a sus hermanos de sangre azul a presenciar, lo que espera, sea la victoria de su equipo.

En medio de su entrevista con el periodista de Noticias Caracol Juan David Ríos, cuando este le hacía varias preguntas, la mujer extasiada por la final expresó ante las cámaras que la ida en bus estuvo "todo very guey (very well)", ante lo cual los cercanos comenzaron a reír por su respuesta.

Al pedirle que continuara hablando en el idioma extranjero, la mujer confiada expresó ante el micrófono de Caracol "what make for but", para posteriormente, después de pensarlo por un momento, decir que el marcador para esta final sería "two zero" a favor de su equipo.

El cambio de idioma en el discurso de la hincha de Millonarios desató reacciones y algunas carcajadas entre las personas. En redes sociales muchos se identificaron con su manejo del idioma, diciendo que parecía "mi inglés y yo".



La emoción de la final del fútbol profesional colombiano tiene en vilo a miles de hinchas alrededor del país.

Para preservar la paz, las autoridades de Bogotá desplegaron un plan de seguridad que incluye más de 2.000 uniformados, cierres viales, ley seca y el uso de cámaras de seguridad con reconocimiento facial con el fin de llevar la fiesta futbolera en los mejores términos posibles para los ciudadanos y deportistas.