Hincha finge pelea con otro joven para pedirle matrimonio a su novia: "Qué vergüenza"

En redes sociales se hizo viral el video de una supuesta pelea entre un hincha y otro joven a las afueras de un estadio en México. Lo curioso de todo es que se trataba de una actuación que terminó en propuesta de matrimonio.



La escena comienza con el hincha discutiendo con el otro joven afuera del estadio mientras un grupo de personas observa. El sujeto golpea con un bastón al aficionado, quien estaba en compañía de su novia, y le exige que se ponga de rodillas.

Segundos después, el hincha se arrodilla, saca un anillo de su bolsillo y le pide matrimonio a su novia. Los testigos de la escena aplauden mientras la joven llora atónita. Al final aceptó la propuesta, aunque se le ve un poco avergonzada, pues se negó a besar a su pareja delante de los espectadores.

Lo que parecía una pelea, terminó en propuesta de matrimonio… Todo esto previo al Clásico Capitalino. 😅 pic.twitter.com/Hrxhk5anrP — Andre Marín (@andremarinpuig) October 2, 2023

"Yo también hubiera llorado de pena 😭 jajajajaja", "Estas cosas no pasan en otros lugares. ¡Viva América Latina!", "Entra en el top 3 de las peores pedidas de matrimonio 🤣", "Qué original este hincha. Si no me piden matrimonio así no quiero nada", "Qué forma tan loca de pedir matrimonio 🤣🤣🤣", "Yo tampoco lo beso de la pena jajajaja" y "Suerte, yo le digo que no, qué vergüenza", fueron algunas opiniones en redes sociales.

