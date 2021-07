Historia insólita: en plena boda, novios pusieron a invitados a lavar los platos sucios

Una mujer narró uno de los momentos más incómodos que ha vivido. La historia insólita tuvo lugar en medio de una boda a la que fue invitada. Aseguró que los novios, que no contrataron servicio de meseros, les pidieron a los asistentes que se quedaran para lavar platos y acomodar mesas.

Según su relato, el evento se realizó en un sitio “hermoso y caro”. Lo que no sabía era que, para pagar un escenario de tal magnitud, se recortaron gastos en otros ítems.

Todo marchaba de manera normal hasta que los novios les dijeron que se tenían que quedar para lavar los platos sucios, pues no habían contratado a nadie para tal tarea.

“Los novios gastaron la mayor parte del dinero de su boda en el lugar y en el vestido de alta costura de la novia, por lo que decidieron recortar gastos. La cena había terminado y estábamos comenzando la recepción. La dama de honor nos pidió que la acompañáramos a la cocina, nos muestra montones de platos y tazas y nos dice que tenemos que lavarlos”, aseguró según Mirror .

La mujer contó que, aparentemente, si no devuelven la cristalería limpia los novios pierden parte del dinero que depositaron a la hora de alquilar el sitio.

“No contrataron a nadie para limpiar, así que otros nueve invitados y yo pasamos la mayor parte de la recepción en la cocina y sumergidos hasta los codos en agua y jabón”, expuso sobre la historia insólita.

Como si fuera poco la situación, reveló que la comida no fue suficiente para todos los invitados: “Mi esposo fue al baño, cuando regresó a la mesa su plato estaba vacío. Al preguntar qué pasó, me dijeron que no había más”.