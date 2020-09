Los superhéroes existen: hombre araña, minion y payasos rescataron a conductor en problemas

View this post on Instagram

Hoy festejamos el día de la niñez, con una hermosa caravana! Muchos niñ@s recibieron su bolsita con desayuno y otra con golosinas! Les queremos agradecer de todo corazon a la gente que ayudo en esto, la gente de @loscaseritos.19 por los tremendos pebetes, a la genia de Flore por sus tremendas facturas, y mucha gente más! Ver a los niñ@s sonreír es lo mejor del día!un abrazo grande @leooperez.4 @agustincopetti @nacho.zamora1 @chapavarela @mati.aldecoa @lucasmcardozo @aldoandres14