Hombre asegura que su novia es una muñeca de trapo: “Solo no me puedo quedar”

A diario, las redes sociales muestran historias que dejan a más de uno con la boca abierta. Tal es el caso de un hombre en TikTok que asegura que sostiene una relación sentimental con una muñeca .

Este sujeto, que se identifica en internet como Montbk5959, ha sembrado la duda entre los internautas, que no saben si es real el amor que siente o todo se trata de una broma pesada.

No obstante, su cuenta de TikTok está llena de fotografías y videos con Natalia, el nombre que le puso a la muñeca.

En una de sus publicaciones indica que tiene 49 años y no quiere seguir soltero: “Solo no me puedo quedar”.

Precisamente, uno de los videos que hace dudar sobre la veracidad de esta historia es uno en el que el hombre dice que “soñaba con ser famoso algún día” y que espera salir en una revista.

En otro post muestra que su muñeca tiene dos hijos y que hay planes de boda.