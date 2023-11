Hombre captó a supuesto fantasma en su cámara de seguridad: "Tengo miedo de volver a casa"

Un usuario de Reddit compartió un video en un foro sobre fantasmas donde dice creer haber captado actividad paranormal en su hogar mientras está en un viaje. Tras ver las grabaciones, el hombre admitió tener miedo de volver a su hogar.



Aunque no reveló su identidad real, el usuario de Reddit @unicorn-onesie comentó a los miembros del foro que vive en un condominio tranquilo donde después de las 09:00 p. m. no hay mucho ruido. "En esta época del año hay unos 6 apartamentos ocupados, ya que el resto se utiliza para las vacaciones de verano. Mi apartamento está en la planta baja y mis únicos vecinos directos no están allí", comentó el usuario, quien aseguró que casi nunca se topa con otras personas en el conjunto.

El hombre salió unos días de su hogar por un viaje de trabajo y contrató a una persona para hacer el aseo del apartamento, a quien le pidió encender las cámaras de seguridad para mantenerse al pendiente de la propiedad.

"El video fue aproximadamente 2, 3 horas después de que ella se fue, justo después del atardecer. Desde entonces se han publicado infinidad de videos de humo y sonidos extraños como explosiones y otros que suenan a voces. Principalmente, a altas horas de la noche, cuando se supone que el condominio está en completo silencio", explicó el usuario de Reddit.

Los videos muestran un círculo de humo que parece estallar con dirección a la cámara, la cual grabó las imágenes en la noche del primero de noviembre de 2023.

Las personas en el foro comenzaron a discutir qué es lo que se ve en las grabaciones, diciendo que podía ser desde un dispositivo para purificar el aire hasta un fantasma.

"¿Hace frío donde estás? Quizás se encendió la caldera de la casa y el polvo que se acumulaba en el interior salió volando", comentó alguien.

"Eso fue extraño. ¿Tienes algún electrodoméstico al que esto pueda atribuirse? ¿Deshumidificador, esos rociadores para la habitación, algo así?", destacó otra persona.

"¡Había un fantasma! ¡Esto es ectoplasma!", aseveró uno de los usuarios.

Aunque el foro logró recoger más de 1.800 comentarios en menos de 24 horas, una persona dijo que lo que el dueño creía que era un extraño suceso paranormal en realidad era una acumulación electrostática que posteriormente disipó sus partículas en el aire.

El usuario prometió ir actualizando si logra captar más imágenes. Sin embargo, dice que espera que solo sea un ambientador.