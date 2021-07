Hombre celebra su divorcio, con música y parranda, afuera de la Registraduría

Un curioso video se ha regado como pólvora en las redes sociales. Se trata de un hombre que celebra su divorcio afuera de las instalaciones donde firmó los papeles.

La publicación muestra al sujeto junto a algunos artistas locales de música regional mexicana y entre todos entonan la canción ‘Cabrón y Vago’, éxito de la agrupación conocida como Los dos carnales y El Fantasma.

El video del señor que celebra su divorcio fue captado justo frente a la registraduría civil, por lo que muchos señalan que no quería esperar más para darle la bienvenida a su nuevo estado: soltero.

“He sido cabrón ni se diga vago, muchas han tratado domar este potro, más no me he dejado”, entona con orgullo el protagonista del video viral.

Usuarios en redes sociales no han dejado de preguntarse cómo habría continuado la celebración, teniendo en cuenta los amigos con los que andaba y su cambio de casado a soltero.