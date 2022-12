Hombre cometió error cuando fue a pedirle la mano a su novia y desató carcajadas

Es bien sabido que algunas personas cuando están con su pareja se ponen nerviosas y no pueden hilar sus ideas de manera correcta. Sumado a esto, la pedida de mano no es algo sencillo cuando se está de rodillas y la novia está al frente en una amorosa escena rodeada de familiares. Un caso de estos, captado en video, se ha vuelto viral en las redes sociales.

En el video se observa a un joven arrodillado con un pequeño cofre en la mano y a su novia muy sonriente delante de él, mientras un familiar les toma fotografías. Sin embargo, lo que ninguno de ellos esperaba es que al momento de hacer la importante pregunta, él se iba a confundir y le iba a decir que si quería ser su novia en vez de su esposa.

A lo que la joven entre risas, respondió: "Pero, si ya soy tu novia". Por su respuesta, el salón lleno de invitados estalló en carcajadas, gracias a la curiosa escena, dándole un curioso desenlace a la historia.

Por supuesto, la comunidad virtual comentó: "No me río porque me podría pasar a mí”, "Fueron los nervios que le jugaron en contra", "¿Será que se equivocó de novia?", "Lo entiendo, muchos no saben lo nervioso que te pones al hacer tal pregunta", "Definitivamente, ahora, además de ser un hermoso recuerdo, será uno gracioso".

Vea aquí el video: