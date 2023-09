Hombre compró limones en la calle y resultaron siendo de icopor: “Te encontraré, vendedor”

Un insólito hecho se tomó la plataforma de TikTok, luego de que un usuario compartiera que los limones que compró en la calle resultaron siendo de un material conocido popularmente como icopor.



Manuel Moreno, a través de un video, registró cómo mientras se disponía a consumir los cítricos, al cortar uno de estos se percató de que su interior estaba lleno del plástico espumado.

“Te voy a encontrar, vendedor de carrito”, dijo el sujeto en medio de su sorpresa.

Una mujer que acompañaba al hombre también reaccionó al descubrimiento: “Nos vendieron limón de anime”, dijo.

El metraje de lo acontecido se difundió rápidamente por la plataforma de videos cortos, por lo que fue tema de conversación entre los internautas, quienes reaccionaron al respecto.

“El vendedor gastó más para los materiales que si vendiera limones de verdad”, “me sorprende el talento para igualar el color”, “la corrupción de limones está potente”, mencionaron algunos.

Aunque no se sabe si en realidad los limones fueron comprados o solo se trató de un video actuado para hacer reír, los usuarios reflexionaron sobre la práctica de adquirir alimentos en sitios poco confiables.

Una situación similar le ocurrió a una mujer en Bogotá, pues esta terminó estafada en Transmilenio tras comprar lo que creyó que era queso, pero terminó siendo una extraña mezcla.

Por medio de un video, la mujer relató que en la estación Terreros de Transmilenio se encontró con un vendedor ambulante que estaba comercializando lo que pensaba que era un queso de Ubaté.

El sujeto anunció que cada libra del producto tenía un costo de 6.000 pesos e incluso les dio prueba del mismo, lo cual la animó a comprar el alimento.

"Lo que me vendieron como queso, no sé si es una mezcla de maicena, una torta, no sé de verdad esto qué es", aseguró la mujer, mientras mostraba el pedazo del alimento blanco sobre un plato y lo desmenuzaba con los dedos.

La mujer aseguró que la intención del video era alertar a otros usuarios de abstenerse de comprar el producto, además de incentivar a que estas prácticas de venta se acaben.

"No se debe confiar en todo lo que le venden a uno en el Transmilenio", destacó.

En su caso no perdió mucho más que su dinero, pero hace el llamado para no apoyar este tipo de ventas.