Hombre en silla de ruedas salva a su perro de ahogarse en una piscina

Un hombre en silla de ruedas rescató a su perro, que había caído a una piscina. Por la maniobra ha recibido aplausos, pues además de no ser tarea fácil él también estuvo en riesgo: un mal movimiento podía hacerlo caer al agua.

Todo ocurrió cuando Darren Thomas estaba en su casa y escuchó los ladridos desesperados de Cassius, su rottweiller de 4 años y 50 kilos. Al acudir al patio se dio cuenta de que su mascota estaba en problemas.

“He tenido 2 rotties (rottweilers) y una de las cosas por las que son famosos es nadar. Bueno, el mío no. Él no puede o no quiere nadar”, aclaró Darren, que era el único en casa en ese instante y no vio más remedio que ayudar a pesar de su movilidad reducida.

Consciente de que no podía entrar al agua y tampoco hacer mucha fuerza, por miedo a terminar en la piscina, Darren intentó durante 25 minutos guiar a Cassius hacia donde estaban las escaleras.

“No podía simplemente sacarlo porque es demasiado pesado y no tengo suficiente palanca en mi silla porque yo mismo me metería en la piscina, así que tuve que hacer otro plan porque se estaba cansando de estar parado allí”, detalló junto al video.

Después de casi media hora de angustia llegó el final feliz: el perro logró salir y Darren no tuvo problemas.