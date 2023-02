Hombre encuentra a su madre biológica tras haber sido puesto en adopción hace 58 años

Durante la década de los 60, Timothy Welch fue uno de los miles de bebés que fueron puestos en adopción en el Reino Unido; sin embargo, 58 años después, este hombre logró encontrarse a su madre biológica.



Puede leer: Encontró a su madre biológica gracias a su dibujo de un mapa 33 años después de ser secuestrado

De acuerdo con la BBC, a Welch lo separaron de su madre biológica cuando ella tenía 18 años, pues cerca de 1.800 bebés fueron entregados en adopción de manera obligatoria en Yateley Heaven, Inglaterra. Es que, en aquella época, era muy común que desaprobaran la crianza de niños por parte de mujeres solteras.

Timothy, un profesor de 59 años, creció en la casa de sus padres adoptivos, Billy y Eunice, quienes lo criaron con amor y le explicaron que era especial por llegar a su hogar para hacerlos felices.

"Mis padres adoptivos siempre me decían 'tú eras especial, llegaste a nosotros de una forma diferente’. No podían tener sus propios hijos, así que iniciaron el proceso de adopción y, a los 36 años, me adoptaron a mí", declaró este hombre.

Sin embargo, un día, al revisar una serie de fotos familiares, halló una del lugar donde nació y al rastrear Yateley Heaven, encontró en Facebook un grupo de personas que nacieron allí y solicitó entrar.

Publicidad

"Mientras buscaba, me di cuenta de que había un grupo cerrado de Facebook para familias, madres e hijos que habían nacido allí. Solicité unirme al grupo y la moderadora, Penny Green, me respondió y me preguntó por mi historia”, agregó Welch.

Tras ser aceptado, Penny Green, administradora del grupo y trabajadora social, lo contactó. Timothy le contó su historia y ella le explicó el porqué las madres fueron separadas de sus bebés en aquella época. Él comprendió las circunstancias de su adopción y supo que su madre fue una víctima más.

Por lo tanto, Timothy decidió solicitar ante la Oficina del Registro General una copia de su partida de nacimiento, y con la ayuda de Penny, pudo encontrar a June Mary Phelps y a su esposo, Michael Mortimer, a través del registro electoral de Reino Unido.

Publicidad

El profesor contactó a Mortimer, que hizo que hablara con sus hermanos biológicos, a quienes también tuvo la oportunidad de conocer. y, en septiembre de 2022, Timothy conoció a su madre biológica.

"Me siento muy afortunado de haberlos conocido en esta etapa de nuestras vidas y voy a disfrutar mucho conociéndolos a ellos y a sus respectivas familias", agregó.

Welch explicó, que pese a los problemas de salud de su mamá, ella guarda un buen recuerdo de él. Además, él dijo que desde la reunión, está empezando a reconstruir detalles sobre sus primeros años de vida.