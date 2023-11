Hombre fingió accidente de moto para pedirle matrimonio a su novia: "Yo le doy con el casco"

El amor puede llevar a las personas a hacer cosas increíbles, pero también a cometer locuras. Tal fue el caso de un hombre que fingió sufrir un accidente de moto para sorprender a su novia con una propuesta de matrimonio. La escena se hizo viral en las redes sociales.



El sujeto le quiso hacer la petición a su pareja de una manera muy original y arriesgada: fingió tener un accidente de moto durante una rodada con sus amigos. Su novia, que al parecer estaba en otra motocicleta, llegó al lugar y se encontró con esta escena que le causó una gran angustia.

Mientras otras personas gritaban pidiendo que llamaran a una ambulancia, la situación dio un giro inesperado cuando el hombre expresó a su novia lo siguiente: "Estoy bien, pero bien enamorado de ti, chiquitita". La reacción de la mujer fue llorar y darle a su pareja una pequeña palmada en el pecho.

Momentos después de fingir el accidente de moto, el hombre se puso de rodillas, sacó un anillo y le pidió a su novia que se casara con él. Los demás espectadores aplaudían, sonreían y tomaban fotos. Al final, la joven aceptó la propuesta y los dos terminaron abrazados.

Toda propuesta de matrimonio debe tener su toque de drama mezclado con “romanticismo” pic.twitter.com/1vvz4ozBtw — Prófugos del Ácido Fólico (@EsdeProfugos) October 12, 2023

Esta pedida de matrimonio generó opiniones divididas en redes sociales. Hay quienes apoyan la originalidad del motociclista y otros lo critican considerando que se trató de una broma de muy mal gusto.



"Lo chistoso es que en cualquier momento se hace realidad el accidente", "Pobre muchacha. Eso no se hace. Yo le digo que no", "Que no muera el romanticismo 😌 jajajajaja", "No sé en qué momento pasamos de una toma de decisión muy seria e importante a este tipo de melodramas y tiras cómicas" y "Yo le doy con el casco para que sea serio", fueron algunos comentarios.

Aunque el video de esta propuesta de matrimonio se publicó el pasado mes de octubre, sigue siendo tema de conversación en las redes sociales.