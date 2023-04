Hombre fue impactado por una camioneta y terminó sano y salvo: ¿qué ocurrió?

Un sorprendente hecho quedó registrado en video. Se trata de un hombre que se encontraba sentado sobre la parte trasera de una camioneta cuando fue embestido por un automotor , lo curioso e insólito de lo ocurrido es que esta persona terminó sana y salva.

Según información recopilada por el medio argentino Todo Noticias, el hecho tuvo lugar en Tailandia y quedó registrado por una cámara de seguridad.

Mientras el sujeto departía en la parte trasera de la camioneta, este resultó impactado por otro automotor que se desplazaba a alta velocidad.

Pese a la magnitud de lo ocurrido, el hombre cayó al suelo y no recibió daño alguno.

Sin embargo, quedó en estado de shock, pues, según muestran las imágenes, no podía creer lo que acababa de ocurrir.

El hecho no tardó en difundirse en la web, donde diferentes usuarios dejaron sus reacciones. “La física de nada”, “No era su día”, “Se salvó de milagro”, dijeron algunos.

MEU DEUS… Esse tem que pagar uma viagem de cruzeiro pro anjo da guarda dele viu… pic.twitter.com/YhXIz6jnRN — Levi Kaique Ferreira (@LeviKaique) April 4, 2023

