Un hombre le ocultó durante una década a su familia que se había ganado 55 millones de dólares tras comprar la lotería. Mediante una carta, manifestó que lo hizo para evitar problemas con su hermana, que tiene una iglesia. La historia ocurrió en California, Estados Unidos .

En la misiva narró que, con el dinero, compró una casa y una camioneta, pero que les afirmó a sus familiares que todo era alquilado.

“Nunca se lo dije a mis padres, ni a mi hermana, ni a nadie. He mantenido un perfil bajo. Compré una camioneta y una casa, pero a ellos les dije que era alquilado. ¿Me equivoqué al no decírselo a nadie?”, escribió el sujeto de 67 años.

Además, el hombre que ganó 55 millones de dólares contó que hubiera tenido problemas con su hermana, que es fundadora de una iglesia.

“Sé que mis padres no habrían pedido nada, pero mi hermana me hubiera dicho que donara la mitad a su iglesia. Nunca he donado dinero a nadie, a ninguna organización. Tampoco creo en prestar dinero a amigos o familiares pase lo que pase. Si lo hiciera, estaría arruinado”, indicó.

El ganador de 55 millones de dólares expuso que no le agrada “su hermana” ni “su esposo” y que perdió el contacto con ella desde hace más de 10 años.