¡Hombre milagro! Ya le estaban preparando su funeral, pero él sobrevivió

Al hombre de 61 años le diagnosticaron muerte cerebral y hasta sus hijos lo despidieron. Contra todo pronóstico, despertó.

Scott Marr es conocido ahora como “el hombre milagro” en Nebraska, Estados Unidos. Y su sobrenombre lo tiene bien ganado.

Uno de sus hijos lo encontró inconsciente sobre una cama el pasado 12 de diciembre. Tras internarlo en un hospital, los médicos aseguraron que iba camino a la muerte cerebral.

El diagnóstico no podía ser peor. “El neurocirujano nos dijo que, si había algo que pudiera hacer, lo haría, pero que debíamos prepararnos para la realidad”, contó Preston Marr, hija de la paciente, al medio KETV7.

“Nosotros nos despedimos antes de que le quitarán los tubos y lo desconectaran, esperamos a su lado”, añadió. Incluso, comenzaron a organizar los preparativos para cremarlo.

Entonces, Preston recibió una llamada del hospital, querían que fuera a ver a su papá.

Ella llegó al centro médico, entró a la habitación de Scott y, como muchas veces lo hizo, dijo “hola, papá”. Lo que no esperaba era su reacción: el hombre le sonrió.

“Fue el momento más loco de la vida. Tuve que restregarme los ojos para darme cuenta que sí estaba pasando”, aseguró la mujer KETV7.

Y es que su padre no solo le regaló una sonrisa, también le respondió a ciertas órdenes. Scott no estaba listo para morir.

Al intentar buscar explicaciones y luego de hacer nuevos chequeos, los médicos explicaron que hubo un error en el diagnóstico.

Scott no sufrió un accidente cerebrovascular, sino una enfermedad poco común conocida como síndrome de encefalopatía posterior reversible.

Con el panorama claro, el ‘hombre milagro’ comenzó su recuperación y ha avanzado bastante rápido.

Recientemente, compartió un video dando gracias en redes sociales.



“Gracias a todos. Todavía me sigo recuperando, pero mejoro cada día. Sin ustedes no estaría aquí”, aseguró Scott, el ‘hombre milagro’.