Hombre que llegó a su boda en jean y camiseta es criticado: “La novia ni siquiera se ve feliz”

Un joven fue duramente criticado en redes sociales luego de llegar a su boda usando un jean y una camiseta. Entretanto, su pareja sí lució un elegante vestido blanco, acompañado de relucientes joyas.

Las imágenes de la boda fueron compartidas en TikTok por Violet, una joven de 16 años y mejor amiga de Catherine, la novia.

Violet publicó el videoclip mostrándose orgullosa de su mejor amiga; sin embargo, muchos usuarios en vez de aplaudir a los recién casados llenaron las imágenes con comentarios despectivos sobre el atuendo informal del novio.

“El chico parece que no sabía que ese día se casaba”, “Yo me habría dado la vuelta si lo veo así. Imagínense poner todo el esfuerzo en verte hermosa y luego tu ‘prometido’ aparece así", “Estoy sorprendido de que no esté usando audífonos en sus orejas”, “Su atuendo muestra que no se toma la boda en serio “ y “Ella ni siquiera se ve feliz”, fueron algunas críticas.

Por su parte, Violet decidió defender a su mejor amiga y a su pareja.

“Catherine no se ha molestado por la forma en que él se vistió, está casada y eso es todo lo que importa”, respondió.