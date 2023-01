Hombre que sobrevivió al ataque de oso en Rusia: el largo recorrido de una historia falsa

Medios alrededor del mundo publicaron el video y el increíble relato de su supervivencia. ¿Quién está detrás de estas mentiras y por qué?

Alexander, así no más sin apellido, había salido de las profundidades de Siberia tras pasar un mes en una guarida de osos. Había sobrevivido, según la versión, tras ser mantenido como alimento por depredadores y para hidratarse tomó de sus propios orines. “Era un milagro que estuviera vivo”, decía el reporte.

Varios medios rusos publicaron la increíble historia. Y el video que mostraba a una momia viviente se volvió viral.

Pero el asunto era demasiado ‘bueno’ para ser verdad. Y no lo era.

Como muchas de las noticias rusas virales, el relato del hombre oso llegó medios europeos a través de una agencia, que recoge publicaciones de los tabloides de ese país.

Caníbales siberianos, asesinos en serie, asesinos de bebés, abuelitas muertas en orgías sexuales y demás extrañas noticias llegan al resto del mundo a través de este portal.

Esta vez la narración era tan sorprendente, y tan viral, que el bizarro medio ruso que las publica, llamado EADaily, ‘olvidó’ revisar. O quizás nunca le interesó hacerlo.

Alexei Demin, editor del portal, dijo a los medios británicos que había recibido el video de una fuente local, quien a su vez la había obtenido de unos amigos cazadores vía redes sociales.

El medio estaba feliz con el éxito del artículo, que alcanzó 300.000 vistas y se convirtió en el contenido más popular del sitio web.

Sin embargo, algo no les cuadró a muchos.

Cuando fue subido a Pikabu, el equivalente ruso de Reddit, varias personas comentaron que el hombre tenía dientes muy blancos y que su voz sonaba muy saludable, en contraposición con las condiciones en las que se decía había estado.

Peor aún, luego se conoció que no era la primera vez que el video de la momia viviente se había convertido en viral.

El 19 de junio una increíble historia se conoció en la ciudad de Sochi, en el Mar Negro.

El protagonista también se llamaba ‘Alexander’ y, sorpresa, había sobrevivido a inimaginables condiciones. Aparentemente había emergido de una tumba en un cementerio. Adolescentes compartieron la imagen de ‘Alexander’ en redes sociales.

Por supuesto, eran las mismas imágenes que en el caso del hombre en la cueva del oso.

No era de extrañar entonces que las autoridades de Sochi confirmaran que todo el asunto era falso. No había habido ningún descubrimiento o llamada de emergencia desde el cementerio o ningún otro hecho extraño.

El editor de EADaily confirmó también a los medios británicos que la Policía los había contactado y los había acusado de propagar información falsa.

Lo que si era claro es que la realización del video muestra un alto nivel de profesionalismo, en el que quizás se usó algún tipo de maniquí o maquillaje para efectos especiales.

Finalmente, el portal SochiStream decidió tomar las cosas por su cuenta y contrató a un experto en sistemas que confirmó que el video mostraba signos claros de haber sido trucado.

El proceso ya es conocido, un tabloide ruso las publica, un aglutinador de contenido las recoge, medios sensacionalistas de Europa, especialmente de Inglaterra, las toman y de allí al resto de la prensa mundial hay unos pocos clics.

No es claro aún qué fuerzas ocultas están tras la creación y publicación de estas historias bizarras y por qué desean plantarlas entre el público.

Quizás para desprestigiar a los medios occidentales, para burlarse de quienes las publican o las leen, o para conseguir algún provecho comercial.

