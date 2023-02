Hombre que tenía miedo de utilizar las escaleras eléctricas fue ayudado por un padre y su pequeño

Un nuevo video viral ha cautivado a los usuarios de la web, pues en este se observa como un hombre se mostró asustado al intentar bajar unas escaleras eléctricas, pero, posteriormente, fue auxiliado por un padre y su pequeño.

La cuenta registrada en la plataforma de TikTok como @lobuonoinside compartió el metraje. En este se observa cómo, dentro de un centro comercial, un ciudadano tenía miedo de utilizar la estructura.

Pese a que varias personas pasaron a su lado nadie lo auxilió. Sin embargo, el padre y su pequeño hijo, que pasaron por el lugar, mostraron la gentileza que hay en sus corazones.

“¿Tienes miedo?”, le preguntó el hombre al joven que se sujetaba del barandal de las escaleras eléctricas.

Acto seguido, este lo tomó del brazo y lo ayudó a bajar por la estructura.

Su pequeño hijo, quien lucía una máscara de un reconocido superhéroe no tardó en acercarse y sujetó al hombre asustado del brazo diciéndole: “Tranquilo, estoy aquí. Soy Batman”.

Este video ya acumula más de 44 millones de reproducciones y, aunque se trató de un experimento social, lo sucedido conmocionó a los usuarios de la web.

“Lo mejor que he visto”, “Maravillosos seres humanos”, “El gesto del niño me hizo llorar”, fueron algunas de las reacciones.

Como muestra de apoyo, este niño le fabricó una placa de YouTube a su papá

Las redes sociales se llenaron de ternura tras conocer la historia de un niño que le fabricó una placa de YouTube a su papá , pues acababa de superar los 2 mil seguidores en su canal, mismo que se encarga de mostrar las maravillas y los lugares encantadores de Boyacá.

Con un video que fue subido al canal de Tesoros Turísticos de Boyacá el hombre le mostró a su comunidad el regalo que acababa de recibir.

“Hoy me encuentro con mi pequeño hijo, Ángel Emanuel, que fue el gestor de este gran homenaje que me hizo en Navidad: me dio una placa conmemorativa por los 2.430 suscriptores que tenía para ese entonces”, aseguró el sujeto.

De inmediato, los usuarios de las redes sociales se movilizaron al canal de YouTube y se suscribieron. Tanto así que, para el 3 de febrero de 2023, esta comunidad alcanzó los 33.100 seguidores.

“Quiero agradecer a las personas que emprendieron esta campaña para ayudarnos a conseguir seguidores y que nuestro proyecto sea visibilizado de una manera importante. Es un proyecto que trabaja por resaltar todo ese valiosísimo patrimonio cultural, material e inmaterial de Boyacá”, recalcó.

“Nos están dando la oportunidad a nosotros como familia de trabajar en un emprendimiento que se enfoca en la promoción turística y cultural del departamento”, concluyó.