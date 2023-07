Hombre se casó en el hospital y murió al otro día: su esposa dice que fue como un cuento de hadas

La historia de amor de Ryan y Rosie le está dando la vuelta al mundo: este hombre de 30 años que sufría de distrofia muscular de Duchenne le pidió matrimonio a su novia, se casó en el hospital y murió al día siguiente por los problemas de salud con los que acarreaba.

Conforme a lo que publicó Metro , él organizó una boda espontánea en el Hospital Universitario de Norfolk y Norwich, en Inglaterra, luego de que los médicos le dijeran que su condición, a la que se le sumó una neumonía, había empeorado.

Se conoció que apenas le dieron la mala noticia, este hombre les dijo a los galenos y cuidadores que necesitaba casarse con su amada.

Precisamente Rosie contó cómo fue esta boda exprés: “Llegué al hospital a las 3 de la mañana y me dijo que no estaría aquí por mucho tiempo y en ese momento supe que la boda se iba a realizar. Me dijo ‘nos casamos hoy’. Horas más tarde estábamos diciendo nuestros votos”.

A la ceremonia fueron invitados amigos y familiares: “Recuerdo que en nuestra boda no teníamos un vestido grande, hermoso pastel, trajes o corbatas, pero nos teníamos el uno al otro. Tuvimos a nuestras familias y eso fue lo más sentimental. Significó más para todos nosotros que una gran boda de cuento de hadas”.

Rosie, que padece una enfermedad que afecta la formación de los huesos, conoció a Ryan en 2014 cuando ambos jugaban fútbol en silla de ruedas. Ellos se prometieron que si estaban solteros en 2020, entonces contraerían matrimonio.

“El fútbol en silla de ruedas nos apasionaba a ambos. Nos hizo sentir independientes y nos permitió expresarnos. Le debemos nuestra relación a este deporte”, comentó la mujer.

¿Qué es la distrofia muscular de Duchenne?

También conocida como DMD, es una enfermedad genética que afecta principalmente a los hombres y que se caracteriza por debilidad muscular progresiva y pérdida de la función muscular con el tiempo.

Es una forma de distrofia muscular que se debe a una mutación en el gen que codifica la proteína distrofina, una proteína importante para el funcionamiento normal de los músculos.

La DMD generalmente se diagnostica en la infancia temprana, alrededor de los 3 a 6 años de edad. Los síntomas iniciales pueden incluir dificultad para caminar, retraso en el desarrollo motor, debilidad muscular en las piernas y problemas de equilibrio.

A medida que la enfermedad progresa, los músculos se debilitan aún más y pueden aparecer complicaciones como dificultad para respirar, problemas cardíacos y escoliosis.

Desafortunadamente, la distrofia muscular de Duchenne no tiene cura en la actualidad, pero existen tratamientos y terapias que pueden ayudar a mejorar la calidad de vida de los afectados. Estos pueden incluir fisioterapia, terapia ocupacional, medicamentos y dispositivos de asistencia para la movilidad.