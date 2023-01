Hormigas, diminutos héroes que arriesgaron la vida para rescatar a compañera de una telaraña

Se trata de una especie del desierto, que en una mortal misión cortaron con sus mandíbulas la tela y se expusieron, incluso, a ser capturadas por el arácnido.

El video del heroico rescate de las veromessor pergandei fue grabado en los desiertos de Mojave y Sonora, en EE. UU.

La investigación, divulgada por The American Naturalist, señala que un grupo de hormigas tardó dos horas en rescatar a su compañera, atrapada en una telaraña.

Cerca de un 6% de las rescatistas murió en la cruzada que emprendió.

Los investigadores tomaron algunas de las hormigas y las llevaron a su laboratorio. Allí descubrieron que no importaba que no hubiera una araña cerca, los insectos se agolparon para ayudar a uno de sus congéneres que quedó enredada en una telaraña.