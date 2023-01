Hormigas vivas dentro de las uñas, la extravagante manicura que conmociona las redes sociales

Nail Sunn es un salón de belleza que se caracteriza por realizar decoraciones fuera de lo común, pero esta vez, para muchos, “se les fue la mano”.

Los dueños de este lugar, ubicado en Rusia, usan Instagram para compartir con sus más de 1.800.000 seguidores los diseños que allí se realizan, unos más sorprendentes que otros.

Esta semana, una de sus publicaciones causó revuelo ya que se vieron involucradas unas inocentes hormigas.



En el video se puede evidenciar todo el proceso que realizan las manicuristas con los insectos para que sirvan de ‘decoración’.

Al final, se ve a las hormigas vivas atrapadas en las uñas de acrílico.

El intento por ser novedosos, no sentó bien en algunas personas:

“El ser humano está perdiendo la cordura”, “Por favor no hagan esto, es cruel y no elegante”, son algunos de los comentarios de los seguidores de Nail Sunn.

Al poco tiempo de haber publicado el video, con el fin de bajar la tensión en los comentarios, los administradores del salón compartieron uno nuevo mostrándoles a sus seguidores que las hormigas no sufrieron daño alguno.



