Huru, el gato que escapó a la muerte en China y hoy es símbolo mundial

En junio pasado, medios de comunicación del mundo registraban la crueldad del tráfico de perros y gatos, para el consumo de su carne en un festival gastronómico en China. Hoy, uno de los animales que sobrevivió al sacrificio es símbolo de lucha contra esta práctica, considerada cruel en otras culturas.

Esta fotografía le dio la vuelta al mundo. En ella se veía a un gato blanco que intentaba huir del carnicero, en la localidad de Yulin.

Su imagen se volvió viral, fue bautizado como Huru en las redes sociales y su rescate se logró gracias a la rápida reacción de una organización mundial.

Huru reaparece hoy, pero bajo el cuidado de la Liga de Rescate Animal en Washington, Estados Unidos.

El gato Huru es ahora la imagen de una campaña contra el Festival de Yulin y, en general, contra la forma en que se sacrifican estos animales para el consumo de su carne en algunas provincias chinas, donde matan más de diez millones de ejemplares al año.



Un amor que sobrevivió al cáncer

Nadie puede predecir el futuro, peos sí enfrentar el presente con fortaleza y dignidad. Eso fue, justamente, lo que hicieron Jenn Carter y Solomon Chau, quienes habían planeado casarse el pasado 22 de agosto.

Sus planes, sin embargo, tuvieron que adelantarse luego de que a Chau, chef de profesión, le diagnosticaron cáncer en el hígado y pocos meses de vida.

Nada detuvo a la pareja. Sus familias abrieron una cuenta en la plataforma GoFundMe, para recaudar fondos y hacer posible el sueño de Carter y Chau.