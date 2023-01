¡Impresionante! Brasilero se consagra al surfear la ola más grande del mundo

Rodrigo Koxa se sostuvo en una gigantesca masa de agua de 24,38 metros, en noviembre de 2017, en Portugal. Pero ahora el libro Guinness Records lo hace oficial.

Koxa logró el título Quiksilver XXL Biggest Wave otorgado por la World Surf League (WSL) el pasado sábado y su nombre y su hazaña comenzaron a circular por las redes sociales. Pero este martes el libro Guinness Records oficializó que es el ser humano que ha remontado la ola más grande registrada hasta el momento.

No es la primera vez que el deportista, de 38 años, lo había intentado. Sin embargo, esto casi le cuesta la vida en Nazaré, Portugal, en 2014. “Cuatro meses después tenía pesadillas, no podía viajar, tuve miedo. Pero mi esposa me ayudó con mi recuperación psicológica”.

Sin embargo, el hombre lo volvió a intentar, y en el mismo lugar, y esta vez sí que lo logró. Logró remontar una ola de 24, 38 metros, que equivaldría a un edificio de ocho pisos aproximadamente.



El anterior récord estaba en poder del estadounidense Garrett McNamara, coincidencialmente en la misma playa de Nazaré, en Portugal. En esa oportunidad la dimensión de la ola fue de 23, 77 metros.

Al hablar a la WSL de cómo lo logró, el brasilero indicó que: “Era realmente como otra ola. No tenía idea de que se volvería un récord mundial. Recuerdo que pensaba todo el tiempo que desearía que estuviera más profundo, pero al ver la grabación me di cuenta de que mi compañero de jetski, Andrew Cotton, me puso en el lugar exacto”.

“Ahora estoy muy contento. Es el mejor día de mi vida. Gracias WSL, es un sueño realidad”, señaló el hombre al ser galardonado por la Liga Mundial de Surfeo.

El Premio Quicksilver se le entrega al surfista que, de cualquier forma posible, atrape y surfee la ola más grande del año.

Ahora Koxa tiene un trofeo Guinness Record para poner junto a ese título. “También es muy importante porque el Guinness Record es como un sello de legitimidad. Me hace muy orgulloso y humilde al mismo tiempo”, dice el deportista.

“Ha sido impresionante el reconocimiento y las oportunidades que me ha traído. En pocos días, prácticamente todas las grandes marcas se me han acercado”.