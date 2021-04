El increíble cambio de perro callejero que había perdido su pelo y parecía una piedra

Rescatistas de canes en Nueva York (Rescue Dogs Rock NYC) salvaron la vida de Grinch, un perro callejero que parecía más una piedra que una verdadera mascota, luego de que perdiera su pelo.

"Se veía tan triste y estaba en una condición tan deplorable que obviamente nos levantamos (…) No solo no pudimos decir qué tipo de perro era, sino que claramente había estado sufriendo durante bastante tiempo", dijo Randie Semel, voluntario de Rescue Dogs Rock NYC al medio digital estadounidense The Dodo.

Según Semel, Grinch “parecía más una estatua que una criatura viviente”. Pero cinco meses después, la historia de este cruce de pastor y Malinois es otra.

El perro fue trasladado a un veterinario local donde podría comenzar el tratamiento para las heridas en su piel y otras patologías, como el déficit de nutrición que registraba.

Con el paso del tiempo, Grinch respondió bien al trabajo de los médicos y, más de un mes después, fue trasladado al noroccidente de Estados Unidos para ser colocado en un hogar de acogida.

En el lugar, donde fue recibido en diciembre, comenzó a mostrar más signos del maltrato sufrido. “Era muy tímido y le tenía miedo a todos los que lo rodeaban", dijo Semel. "Se alejó de otros perros", agregó.

A causa de esto, fue puesto bajo el cuidado de una cuidadora, con quien “aprendió a confiar en las personas y poco a poco su cabello volvió a crecer. Comenzó a sentirse más seguro y, finalmente, incluso juguetón”, informó The Dodo.

“Ha prosperado absolutamente en su hogar de acogida y le encanta jugar a la pelota. Se ve hermoso y le encanta correr y jugar”, indicó el rescatista Semel.

Cinco meses después de su rescate, el animal había cambiado totalmente su apariencia y su comportamiento.

De hecho, ya encontró una familia que espera adoptarlo y darle un espacio en su hogar y llenarlo de amor.

“La transformación de Grinch demuestra que todos los perros merecen una segunda oportunidad, sin importar lo difícil que sea el camino por delante. Y aunque el nombre de Grinch podría sugerir algo diferente, es, de hecho, el chico más feliz”, escribió la publicación.