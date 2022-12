¡Increíble! Oso pardo salvó a un cuervo de morir ahogado

El turista Aleksander Medves captó con su celular un momento único durante su visita al zoológico de Budapest, en Hungría.

Un cuervo se ahogaba en el pozo de agua reservado para los osos. Tanto aleteo alertó al dueño del lugar, un oso pardo.

El enorme animal inclinó su cuerpo hacia el agua y, de un zarpazo, atrapó al ave y con sus dientes la transportó a tierra firme.

Perturbado y exhausto, el cuervo permaneció inmóvil, tal vez presintiendo que en segundos sería la cena del oso. Lo que nunca ocurrió.

¿Por qué el oso pardo no lo atacó o se lo comió? Sencillo, ¡es vegetariano!

En el video se aprecia cómo el oso se aleja del cuervo, para ir en busca de manzanas y zanahorias.

Así quedó demostrado que la ley de la selva no siempre es la ley del más fuerte.

Este video , subido a YouTube por Medves, superó el millón de reproducciones.

En apuros, por un celular

El invitado al informativo mañanero de Vietnam Televisión (VTV) sufrió lo indecible cuando su celular empezó a sonar en plena entrevista.

El hombre reaccionó instintivamente: sacó el aparato del bolsillo y lo lanzó lo más lejos que pudo.

Tanto él como la presentadora se hicieron "los de las gafas" y la entrevista continuó como si nada.

Eso sí, el ruido del celular al estrellarse contra el celular hace suponer que no sobrevivió al golpe. < >

Facebook, ¡fuera de servicio!

La red social con más usuarios en el mundo sufrió este viernes una caída global que le valió una avalancha de burlas y montajes en otras redes que sí funcionaban, como es el caso de Twitter. Aquí, algunos de los memes que circularon:



#CaeFacebook Y así lo sentimos #MEX #facebookdown @JRPalaciosChapa @CarrilloPablo @kikegarciaadn @MorocoPalacios @vic pic.twitter.com/qlHTQDn5Be — Jesús Blanco Durán (@blancoduran) agosto 1, 2014

Reportan caída de facebook a nivel global y se filtran las primeras imágenes de la caída de esta red. #facebookdown pic.twitter.com/RYjgXDgUDR — Wong Monclova ? (@_MrWong) agosto 1, 2014

