¡Indignación! Lo rechazan como modelo infantil por tener síndrome de Down

Asher Nash es un rey ante las cámaras. Este niño rubio de ojos azules y risa fácil es la adoración de sus padres y hermana. Todo un modelo de dulzura que bien podría protagonizar cualquier campaña publicitaria. Pero eso no fue lo que pensó la agencia de publicidad que lo rechazó por tener síndrome de Down.

Meagan, la madre de Asher, envió varias fotografías de su hijo con el fin de que las tuvieran en cuenta para el casting de una popular marca de ropa infantil. Pero la agencia decidió no enviar el material, porque no habían especificado que quisieran niños con necesidades especiales.

El caso de Asher llegó a las redes sociales y a los medios de comunicación que hicieron eco del mensaje de esta familia a favor de la inclusión. La madre de este adorable bebé ha confirmado que fue contactada por representantes de la marca de ropa y espera reunirse con ellos para darle una segunda oportunidad a su hijo.



“Guardamos la esperanza de que quieran trabajar con él, pero queremos que sepan que no buscamos que lo usen en sus anuncios porque tiene síndrome de Down, sino porque lo valoran y ven que aportará a su campaña”, dijo Meagan a un canal de televisión local.

La imagen de Asher Nash le da la vuelta al mundo, luego de que su familia compartiera sus fotos a través de Changing the Face of Beauty.

Disfraz de tormenta eléctrica

El padre de Zoey es un experto en llamar la atención cada año cuando crea para su hija el disfraz de Halloween. El 2016 no ha sido la excepción y, vean ustedes, lo que se inventó: una tormenta eléctrica.

Hizo una instalación de luces led que cubrió con una nube gigante de algodones. La pieza magistral cierra con una corona para Zoey que se identifica como la “Princesa Cúmulos”.



No es la primera vez que el papá de Zoey sorprende con sus disfraces luminosos. De seguro, recordarán este de Mickey Mouse, su primera creación hace dos años.



