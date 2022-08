Influencer da a luz al bebé de una pareja que le escribió por Instagram: “Amo estar en embarazo”

Samantha Mathews, una influencer estadounidense de 31 años, no se imaginó que compartir su vida en redes sociales la llevaría a convertirse hoy en madre sustituta, o al menos por nueve meses en los que tuvo un embarazo con feliz término para entregar el bebé a unos desconocidos.

En entrevista con The New York Post, la mujer, quien es madre de dos pequeños, reveló que todo comenzó luego de recibir un mensaje por Instagram de una pareja que no podía tener hijos, por lo que le propusieron que a través de fertilización in vitro ella quedara embarazada.

“Debido a que amo el embarazo y, curiosamente, amo el trabajo de parto, decidí: 'Hagamos esto por otra persona'”, manifestó.

Asimismo, como registra su día a día, compartió con sus seguidores cómo vivió estos nueve meses en los que trabajó constantemente en la idea de que el bebé que llevaba en su vientre era para entregarlo a alguien más.

Para tener a su hijo, la pareja le pagó a Mathews cerca de 40 mil dólares (172 millones de pesos colombianos).

De acuerdo con The Post, cada año nacen alrededor de 750 bebés por subrogación. Celebridades como Kim Kardashian, su hermana Khloé, la modelo Naomi Campbell, entre otras, han recurrido a este método cuestionado por muchos para traer su descendencia al mundo.

La mujer manifestó el agradecimiento hacia su familia por toda la ayuda que le prestó con sus hijos, mientras estaba en cinta. Asimismo, desde un primer momento le aclaró a los pequeños que el bebé que estaba esperando era para ayudar a otra pareja.

“Después del parto, mis hijos pudieron ver a los padres con el bebé y ambos entendieron que este es su bebé ahora”, concluyó.