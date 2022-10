Influencer insultó a un seguidor y lo llamó “pobre” por una donación que le hizo

Una influencer, conocida como Karen Liao, ha sido blanco de críticas por llamar “pobre” e insultar a un seguidor porque le donó solo un dólar en un live en el que la joven pedía dinero a cambio de una ‘temporada de mejores amigos’ con ella, sin aclarar de qué se trataba dicha actividad.

“¿Me acabas de donar 1 dólar? ¿Qué me voy a comprar con eso? No seas idiota. No seas pobre. ¿Me diste 1 dólar? ¿Sabes qué? Solo voy a recibir 60 centavos. Bien, si no te suscribes ahora mismo te bloquearé”, dijo la mujer en el video.

KarenLiao una streamer de @Twitch humilló a un usuario luego de que este le donara un dólar durante su transmisión.



Lejos de dejar el tema atrás, #KarenLiao amenazó con banearlo si no se suscribía de inmediato a su canal. pic.twitter.com/ia8e5oiKNf — ElBuscadorDeRed (@elbuscadordered) September 21, 2022

Aunque la influencer intentó desaparecer la evidencia del mal trato que le dio a su seguidor, varios lograron grabar el video y lo divulgaron en redes sociales.

¿“Pues qué hace que merezca un solo peso? Agradecida debe estar de que alguien haya decidido darle un dólar por nada”; “Lo más gracioso es que está mendigando dinero sin hacer nada de provecho, ¿y se queja que le dan poco?”; "Mantenida, si supiera cómo cuesta ganarse el dinero”, son algunos de los comentarios por el video que se hizo viral.