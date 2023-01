Influenciador mexicano pensó que Medellín tiene mar y gastó una millonada alquilando un yate

El influenciador mexicano Mau López anunció por medio de sus redes sociales que iba a pasar parte de sus vacaciones decembrinas en Colombia y entre las ciudades que iba a visitar estaban Bogotá, Cartagena y Medellín. Sin embargo, el joven gastó una millonada alquilando un yate al pensar que la capital de Antioquia tenía mar.



Puede leer: Influenciador colombiano ahorró por cuatro años para pagar un iPhone 14 con monedas

En un video, el creador de contenido reveló que le debe 11,4 millones de pesos colombianos a sus padres, luego de que le pidieron que alquilara una embarcación para poder disfrutar del mar colombiano.

“Me asignaron tan solo una tarea, una cosita y claramente la recag#@. Me dijeron que debería reservar un barco para pasear, pensé que era algo sencillo, me dieron el contacto y solamente tenía que enviar un mensaje para cuadrar la fecha”, dice Mau López en el video.

Publicidad

De acuerdo con el relato del influenciador, fue su madre la quien se dio cuenta del error garrafal y no dudó en escribirle, pues ella le dijo que no les van a devolver el dinero.

“Mi mamá me escribe y me dice: 'Mau, reservaste el barco para las fechas a las que vamos a Medellín y en Medellín no hay mar. No nos quieren devolver la plata'”, agregó el influenciador mexicano.



El joven afirma que pensó que Medellín tenía mar porque vio las publicaciones en redes sociales del reguetonero paisa Maluma en el océano.

“Mamá, yo pensé que Medellín era mar. Maluma es de ahí y siempre sube el mar”, indicó Mau López en el video, que en la tarde de este lunes, 26 de diciembre de 2022, ya contaba con más de 7 millones de vistas.

Vea el video de este hecho aquí:

Publicidad