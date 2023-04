Influenciadora que tiene dos esposos habló de su relación: “No tengo tiempo para estar deprimida”

Lary Ingrid, una influenciadora oriunda de Brasil, dejó a sus miles de seguidores con la boca abierta luego de revelarles que tiene dos esposos. La mujer actualmente vive con sus dos parejas y sus cuatro hijos.

Conforme a la información que reveló Mega , la mujer llegó a un acuerdo con su pareja para formar un triángulo amoroso. El segundo esposo llegó hace un año a la relación.

Según su relato, una relación de tres ha cambiado para bien su estado anímico: “Ya no tengo depresión, no tengo tiempo para estar deprimida, ahora tengo dos esposos”.

Publicidad

🚨VEJA: Mulher que é casada com dois homens conta como tudo começou e mostra a rotina com os maridos. pic.twitter.com/9CdDfx1COD — CHOQUEI (@choquei) April 2, 2023

El poliamor llegó a la vida de estas personas luego de que Lary Ingrid mantuviera una relación por casi ocho años con un hombre de 25 años.

Publicidad

Fue precisamente el sujeto quien le propuso a la joven abrirse a otra persona más. Desde ese momento, un joven de 18 años llegó a completar el triángulo amoroso. Este nuevo integrante de la relación era un amigo de infancia de la mujer.

Aunque muchos son críticos de este tipo de relaciones, la mujer acumula en sus redes sociales, en las que muestra su cotidianidad, más de 600.000 seguidores.

Publicidad

Siga en noticiascaracol.com

Para algunas personas, la soledad puede afectarlas más que a otras, pero una mujer española se hizo viral en redes sociales después de ser captada llorando y quejándose con su madre porque no consigue novio.

María del Pilar es la protagonista del video, que fue grabado por su prima Emma. En las imágenes se le ve entre lágrimas y desconsolada, mientras su madre intenta mitigar su tristeza.

Publicidad

“¿Para qué lo quieres?”, le pregunta su mamá a María del Pilar y ella le responde: “Porque estoy más sola que la una”.

La madre de esta joven le pide que no llore tan duro por los vecinos. Sin embargo, su hija le dice que no puede dejar de hacerlo porque se siente muy triste.

Ella se seguía lamentando y hasta lanzó un jocoso comentario: “Ay, Dios mío, me voy a quedar sola con siete gatos, bueno, gatos no porque no me gustan, perros mejor”.

El video, que fue subido a TikTok, cuenta con más de 13 millones de reproducciones, un millón de likes y miles de comentarios de internautas.